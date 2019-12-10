Трамп считает торговую сделку с Канадой и Мексикой лучшей в истории США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что новое торговое соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) станет лучшей сделкой в истории США. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

"Замечательное торговое соглашение USMCA кажется хорошим. Оно будет самой лучшей и самой важной торговой сделкой, которую когда-либо заключали США. Оно хорошо для всех: для фермеров, производителей, энергетики, профсоюзов; [есть] огромная поддержка. Важно, что мы наконец-то выйдем из самого провального соглашения NAFTA (North American Free Trade Agreement, Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении американского лидера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора сообщало, что представители США и Канады прибудут во вторник в Мексику для подписания торгового соглашения. Три страны пришли к соглашению по пунктам сделки, касающимся стали, алюминия и рабочей силы.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси во вторник заявила, что демократы планируют поддержать торговое соглашение между тремя странами, так как оно было изменено согласно требованиям партии. "Это день, которого мы все ждали. Это [соглашение] бесконечно лучше того, которое изначально предлагала администрация", - передает слова Пелоси агентство Bloomberg.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

В конце июня телеканал Global news со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что канадский парламент ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру документ пройдет в Конгрессе США. На данный момент договор о свободной торговле ратифицировал только Конгресс Мексики.