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Разработки в области IT признали лучшими по итогам стартап-выходных в Самаре

Лучшим проектом признали геймифицированную платформу для обучения программированию Win IT

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 70 потенциальных предпринимателей Самарской области посетили стартап-выходные, на которых презентовали свои идеи экспертам и инвесторам, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Любой желающий мог прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. За два дня работы участники должны были детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для создания эффективно работающего бизнеса", - говорится в сообщении.

Из 24 идей эксперты отобрали 10 для выступления на финальной презентационной сессии. Лучшим проектом признали геймифицированную платформу для обучения программированию Win IT. Второе место занял проект "Кофе по подписке", третье место - команда разработчиков платформы для управления цифровыми активами на криптовалютных биржах Autoscale.

"В Самарской области выстроена цепочка поддержки инновационных проектов. Студенты и молодые инноваторы прощупывают почву на отдельных мероприятиях и марафонах генерации идей. Когда идея формируется в проект, они приходят на стартап-выходные, чтобы прощупать рынок, собрать команду и получить первую обратную связь от инвесторов", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Теги
РоссияСамарская область
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