"Аэрофлот" возобновил доступ клиентам с золотыми картами в бизнес-залы некоторых городов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила доступ участникам "золотой" бонусной программы, купившим билеты класса эконом, в бизнес-залы аэропортов Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Калининграда, Кемерова, Астрахани, Томска, Волгограда, Ставрополя, Мурманска, Челябинска, Владикавказа, Тюмени и Воронежа, сообщает пресс-служба компании.

"С 11 декабря обслуживание участников "золотого" уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме. Данное решение было принято на основе достигнутых договоренностей с холдингом "Новапорт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее перевозчик изменил правила доступа участников "золотого" уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. В сообщении уточняется, что это обосновано экономической целесообразностью.

В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Архангельска, Барнаула, Магнитогорска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска. В качестве компенсации обладателям "золотого" статуса, купившим билеты эконом-класса, также начисляются 3 тыс. дополнительных миль.