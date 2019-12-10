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Бюджет Удмуртии на 2020 год приняли с ростом объема доходов на 5 млрд рублей

Доходы бюджета по прогнозам составят 78 млрд 78 млн рублей
Здание Госсовета Удмуртии Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Здание Госсовета Удмуртии
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник после внесения поправок приняли в окончательном чтении региональный закон "О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с которым планируемый уровень доходов на год составил более 78 млрд рублей, что примерно на 5 млрд больше уровня 2019 года, сообщил журналистам руководитель комиссии республиканского парламента по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин.

"Я доволен стартом, с которого мы начинаем, очень бы хотелось, чтобы динамика сохранилась. Мы принимаем бюджет с уровнем дохода в 78 млрд рублей, что примерно на 5 млрд больше, чем в прошлом году", - сказал Тюрин.

На парламентской сессии он сообщил, что в 2020 году доходы бюджета по прогнозам составят 78 млрд 78 млн рублей, расходы запланированы в объеме 77 млрд 632 млн рублей, профицит бюджета - 446,6 млн рублей. Во втором чтении депутаты увеличили доходную часть на 7 млрд 969 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета, а также безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ. При этом расходная часть бюджета на 2020 год во втором чтении увеличилась на 8 млрд 493 млн рублей, что повлияло на сокращение размера профицита ко второму чтению с 970 млн до 446,6 млн рублей.

Депутаты одобрили увеличение расходов на образование в сумме 506,8 млн рублей, из которых 146 млн рублей дополнительно пойдут на детское школьное питание, еще 119 млн рублей - на приобретение учебников. В сферу здравоохранения дополнительно направят 1 млрд 50 млн рублей, из них на бесплатное обеспечение лекарствами 643,5 млн рублей. На оказание мер социальной поддержки добавили 1 млрд 861 млн рублей, включая выплаты, назначаемые в случае рождения третьего или последующих детей, в размере 429 млн рублей. На развитие сельского хозяйства добавили 666,1 млн рублей, из них на господдержку АПК 409,5 млн рублей. Кроме того, поправки предусматривали дополнительное финансирование сферы транспорта и дорожного хозяйства региона, строительной отрасли и ЖКХ, промышленности и торговли, экономики республики, поддержку информатизации и связи и другие направления.

"В бюджете сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. Самые большие расходы пойдут на здравоохранение, образование, поддержку строительной отрасли, на меры соцподдержки", - сказал Тюрин на сессии госсовета.

Увеличение доходной части

Как пояснил ТАСС Тюрин, увеличение доходной части бюджета стало возможным не только за счет федеральных средств, но и в том числе благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов, объем которых прогнозируется в 2020 году на уровне 57,3 млрд рублей. "У нас в следующем году примерно на 3 млрд больше налоговых и неналоговых поступлений, в этом году было около 54 млрд, в следующем - около 57 млрд рублей. Такой прогноз нам дает наша налоговая инспекция. Рост происходит в том числе за счет имущественного и транспортного налога, они все немного болезненные, но дают прирост", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в 2020 году свыше 10 млрд в республиканском бюджете запланировано на реализацию мероприятий, связанных с национальными проектами. "Здесь финансирование более 10 млрд и, если смотреть по исполнению бюджета, то объем примерно сопоставим с уровнем 2019 года", - сказал собеседник.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев отметил, что принятый бюджет 2020 года покрывает потребности министерства и предусматривает поддержку предприятий, на которых работают инвалиды, также в бюджете заложены деньги на увеличение объема средств в республиканском Фонде развития промышленности. "Расширяется и направление по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". По денежным средствам республика закладывала 15 млн рублей и 28 млн из федерального бюджета. Следующий год запланирован рост по республиканским деньгам до 16,5 млн рублей, и порядка 30-35 млн мы ожидаем софинансирование из Федерации", - уточнил собеседник.

О бюджете на плановый период на 2021 и 2022 годы

Доходы бюджета в 2021 году запланированы в размере 76 млрд 107 млн рублей, расходы - в размере 74 млрд 136 млн рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов должен достигнуть 61 млрд 159 млн рублей, безвозмездные поступления - 14 млрд 949 млн рублей. Профицит планируется на уровне 1 млрд 971 млн рублей.

В 2022 году доходы запланированы на уровне 77 млрд 457 млн рублей, расходы - в размере 75 млрд 487 млн рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов - 64,4 млрд рублей, безвозмездных поступлений - 12 млрд 997 млн рублей. Профицит запланирован в размере 1 млрд 970 млн рублей.

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