Кабмин утвердил изменения субсидии на рефинансирование кредитов для автопроизводителей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила субсидирования российских автопроизводителей и их "дочек" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 году. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, субсидирование будет распространяться также на аффилированные структуры организации.

"Субсидии предоставляются получившим кредиты на рефинансирование и иные цели российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, которые в 2015 году привлекали кредиты на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами в размере не менее 30 млрд руб., а также их аффилированным лицам", - говорится в документе.

При этом в тексте отмечается, что субсидии предоставляются в размере до 90% суммы затрат организации на уплату процентов по кредитам на рефинансирование и иные цели, но не более величины, рассчитанной исходя из значения базового индикатора, действующего на дату уплаты процентов.

Соответствующий проект постановления разрабатывал Минпромторг РФ. Тогда в пояснительной записке к документу отмечалось, что благодаря изменениям общий объем субсидий "Группе ГАЗ" в 2019 году составит 3,3 млрд рублей, а за 2019-2022 годы компания получит порядка 8,6 млрд рублей. Также уточнялось, что принятие изменений в постановление правительства от 22 февраля 2018 г. о правилах предоставления автопроизводителям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам позволит "Группе ГАЗ" снизить размер прямого финансового ущерба от введения санкций, сократить расходы на обслуживание резко увеличившегося под действием санкций кредитного портфеля, а также поддержать стабильную работу предприятий.