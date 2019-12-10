Президент Аргентины объявил об отзыве из парламента проекта бюджета прошлого правительства

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес, вступивший в должность во вторник, объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 год, который подготовило правительство его предшественника Маурисио Макри.

"Из периода экономического застоя мы перешли в фазу свободного падения. В этой связи я принял решение отменить рассмотрение парламентом проекта бюджета на 2020 год, которое подготовило уходящее правительство. Их цифры не отражают ни реальные макроэкономические показатели, ни реальное положение в социальной сфере, ни долговые обязательства, которые были взяты", - сказал Фернандес во время своей первой речи в качестве главы государства.

По словам Фернандеса, в Аргентине сложилась катастрофическая ситуация в социальной сфере и "крайне хрупкое экономическое положение". "Первая официальная встреча нашего правительства будет посвящена приоритетной задаче - всеобъемлющему плану по борьбе с голодом", - добавил он.

Фернандес также объявил о ряде мер социальной поддержки и призвал все политические силы отказаться от идеологических разногласий для совместной работы. "Мы все сойдемся во мнении, что мы оказались в такой ситуации из-за очень плохой экономической политики [предыдущего правительства], - сказал президент. - Мы примем комплекс различных экономических и социальных мер, которые позволят начать процесс восстановления". Он также пригласил представителей трудящегося класса, предпринимателей и сельскохозяйственных производителей обсудить возможность заключения "базовых соглашений".

Говоря о долговых обязательства Аргентины, Фернандес отметил, что "страна хочет заплатить, но у нее нет возможности сделать это". В то же время он подчеркнул, что "хочет решить эту проблему" и будет вести переговоры о погашении долгов.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.