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СМИ: Канада и США договорились ратифицировать новый североамериканский торговый договор

По данным источников телеканала CBC, стороны согласились на внесение последних дополнений в документ

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители Канады и США достигли принципиальной договоренности по ратификации в ближайшее время торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Во вторник в Мехико проходят консультации по ускорению процесса ратификации договора с участием заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и старшего советника американского президента Джареда Кушнера. По данным источников телеканала в канадском правительстве, стороны согласились на внесение последних дополнений в документ в его канадско-американской части и подпишут соответствующее соглашение.

В понедельник телекомпания CNBC сообщила, что американские власти близки к ратификации нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой. По данным его источников, Палата представителей, контролируемая Демократической партией, может уже 18 декабря провести голосование по этому вопросу.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. 29 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что стало первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

В конце июня телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что канадский парламент ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру документ пройдет в Конгрессе США. На данный момент договор о свободной торговле ратифицировал только Конгресс Мексики.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, Джастин
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