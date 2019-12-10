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Путин пообещал обдумать вопрос об увеличении МРОТ на сумму подоходного налога

Также президент заметил, что в будущем сформулирует предложения, относящиеся к поддержке семей с детьми
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал в ближайшее время сформулировать предложение по увеличению величины прожиточного минимума на сумму подоходного налога. С соответствующим предложением выступил один из участников встречи с региональными уполномоченными по правам человека.

"Вопрос, конечно, очень важный, потому что он чувствительный и социально значимый, и его люди не зря задают", - сказал Путин. - МРОТ у нас приравнен к прожиточному минимуму, то забирая какую-то часть денег, мы опускаем человека ниже прожиточного минимума, здесь есть над чем подумать. Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас".

Президент заметил, что в будущем сформулирует предложения, относящиеся к поддержке семей с детьми. По его словам у уполномоченных по правам человека есть хорошая идея по этому вопросу. "Я постараюсь оформить предложения, которые у меня сейчас есть, - сказал он. - Мы приняли в последнее время немало шагов для поддержки материнства и детства, целый ряд обстоятельств учли в демографической ситуации, но я так чувствую, что этого недостаточно".

При этом глава государства заметил, что необходимо не только людям помочь, но и финансовую систему не разрушить. "Думаю, что мы предложим в ближайшее время дополнительные действенные меры", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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