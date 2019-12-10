Минэнерго США рассчитывает, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи нефти на весь 2020 год

ТАСС, 10 декабря. Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки должна быть продлена до конца 2020 года, так как рост запасов по-прежнему угрожает рынку нефти. Такой вывод содержится в отчете аналитического управления Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник.

"EIA предполагает, что ОПЕК продлит принятые 6 декабря ограничения до конца 2020 года на фоне растущих запасов нефти", - говорится в докладе.

Добыча стран ОПЕК, по прогнозу EIA, в 2020 году снизится на 0,5 млн баррелей в сутки - до 29,3 млн.

Страны ОПЕК+ с участием России на встрече в Вене приняли решение увеличить объем сокращения добычи нефти на первый квартал на 0,5 млн баррелей в сутки - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.