Власти Самарской области намерены поддержать проекты с небольшими инвестициями

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Проекты с небольшими вложениями в Самарской области могут получить возможность взять земельный участок по упрощенной процедуре, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Мы инициируем изменения в законодательство, которые будут предусматривать дополнительную систему льгот для инвесторов, планируем придать инвестиционному меморандуму большую вариативность, чтобы проекты с меньшим объемом инвестиций также имели возможность без торгов получить земельные участки по упрощенной процедуре", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Министр отметил, что в Самарской области созданы индустриальные парки "Преображенка" "Чапаевск", "Новосемейкино", работает особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти".

Для инвесторов в Самарской области действуют льготы по налогу на прибыль и имущество, а также оказывается помощь в строительстве объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, с бизнесом напрямую в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое помогает инвесторам реализовывать проекты на территории области максимально эффективно.