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Президент Мексики обсудил с Трампом и Трюдо новый трехсторонний торговый договор

Стороны обменялись мнениями по вопросу USMCA

МЕХИКО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел во вторник телефонные переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом лидер латиноамериканской страны сообщил на своей странице в Twitter.

В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг нового торгового соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой (USMCA или T-MEC в испанском варианте). В Мексику ранее в тот же день прибыли представители Канады и США для согласования изменений в договор ради ускорения процесса его ратификации.

"Я поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом США Дональдом Трампом, - написал Лопес Обрадор. - Их обоих я поблагодарил за ценное участие и поддержку для одобрения T-MEC". По мнению мексиканского лидера, для его страны представляется высокой честью то, что внесенные в договор изменения будут подписаны в Мехико.

Свои подписи под USMCA 30 ноября 2018 года поставили Трюдо, Трамп и предшественник Лопеса Обрадора Энрике Пенья Ньето. Он пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года.

В понедельник телекомпания CNBC сообщила, что американские власти близки к ратификации USMCA По данным его источников, Палата представителей, контролируемая Демократической партией, может уже 18 декабря провести голосование по этому вопросу.

Теги
Пенья Ньето, ЭнрикеКанадаМексикаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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