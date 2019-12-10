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Путин обсудит с кабмином развитие региональных авиаперевозок

С докладом на совещании выступят министр транспорта Евгений Дитрих и заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства проблемы развития региональных авиаперевозок в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок", - отмечается в сообщении. С докладом на совещании главы государства с кабмином выступят министр транспорта Евгений Дитрих и заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Также будет рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.

Проблемы региональных авиаперевозок

Развитию регионального авиасообщения мешают износ флота перевозчиков, отток кадров из отрасли, дороговизна топлива и проблемы с аэропортами. Как считает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, сочетание всех этих факторов осложняет развитие перевозок в регионах и делает полеты дорогими для пассажиров.

Во многих отдаленных населенных пунктах, например в Сибири и на Дальнем Востоке, есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания одного пассажира в таких аэропортах выше, чем в крупных, но отказаться от авиасообщения часто нельзя, поскольку это единственный возможный способ добраться до подобных поселений. "В России требования к инфраструктуре и безопасности всех аэропортов - больших и малых - едины. Нужно сокращать объем избыточных требований, предъявляемых к таким аэродромам, для того, чтобы содержание обходилось дешевле", - считает Пантелеев.

Другая серьезная проблема - состояние воздушных судов, многие из которых уже исчерпали свой ресурс. "Используются такие самолеты, как Ан-24, Ан-26, которые имеют достаточно большую дальность полета, чтобы в случае необходимости уйти на запасной аэродром, и при этом могут эксплуатироваться в условиях слабо подготовленных, грунтовых полос. К сожалению, эти самолеты уже давно не производятся и вскоре будут почти поголовно списаны", - отмечает эксперт.

Эту проблему может решить производство легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал", которое готовится начать авиазавод в Улан-Удэ. Контракт на его разработку был заключен в октябре.

Кроме того, Пантелеев указывает на нехватку кадров - уровень зарплаты на региональных авиарейсах не устраивает молодых пилотов. Летчики предпочитают работу в крупных авиакомпаниях или за рубежом. Эксперт предлагает, в частности, готовить кадры в регионах, чтобы снизить риск того, что человек, отправившись на обучение, обратно уже не вернется.

Меры поддержки

Сейчас власти страны активно стимулируют развитие рынка региональных авиаперевозок. Такой показатель, как доля внутренних рейсов в обход Москвы, в 2024 году должен вырасти до 51% с нынешних 37%. Для этого, в частности, была обнулена ставка НДС на все подобные перелеты.

Также правительство наращивает субсидирование региональных рейсов: в 2020 году средства будут выделены на 262 маршрута против 242 в 2019 году. Бюджету это обойдется в 8,35 млрд рублей - на 0,55 млрд больше, чем в нынешнем году.

"Аэрофлот" еще в 2015 году ввел "плоские" тарифы для перелетов на Дальний Восток: билеты по таким направлениям продаются дешевле себестоимости. Правда, далеко не все поддерживают этот механизм: замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик говорил журналистам, что механизм может быть пересмотрен, поскольку "Аэрофлот" за счет "плоского" тарифа перекрывает другим компаниям выход на дальневосточный рынок.

В 2020 году правительство планирует представить перспективную модель развития региональных авиаперевозок, говорил в интервью ТАСС вице-премьер Максим Акимов. По его словам, предполагается опираться на поручение президента по комбинированию в рамках одного перевозчика субсидируемых и высокодоходных направлений. При этом предложения Минтранса будут касаться и наземной инфраструктуры, и бизнес-модели перевозчиков, и маршрутов, и субсидирования, и "всех элементов авиастроительного комплекса", сообщил Акимов позднее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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