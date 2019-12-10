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Белый дом призвал Конгресс до конца 2019 года одобрить соглашение с Мексикой и Канадой

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что соглашение "принесет большую победу американским рабочим, фермерам, профсоюзам и бизнесу"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Конгресс США давно должен был принять законопроект о торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), Белый дом призывает законодателей завершить процедуру до конца 2019 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря президента США Стефани Гришэм.

"Благодаря президенту США Дональду Трампу соглашение принесет большую победу американским рабочим, фермерам, профсоюзам и бизнесу, что поможет создать больше рабочих мест, - отметила Гришэм. - Сегодня администрация президента Трампа достигла договоренности с демократами Палаты представителей по соглашению, которое является самой большой и лучшей торговой сделкой в истории".

"Это давно назревший вопрос для Конгресса - одобрить соглашение. Мы ожидаем активной работы по реализации законопроекта до конца этого года", - говорится в заявлении.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник заявила, что демократы планируют поддержать торговое соглашение между тремя странами, так как оно было изменено в соответствии с требованиями партии. "Это день, которого мы все ждали. Это [соглашение] бесконечно лучше того, которое изначально предлагала администрация", - передает слова Пелоси агентство Bloomberg.

Теги
КанадаМексикаСША
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