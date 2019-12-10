"Известия": молочным продуктам с растительными жирами могут дать другие названия

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Продукцию, произведенную на основе молока с добавлением растительных жиров, предлагают переименовать в "крем", "пасту", "соус", "коктейль" и "напиток" в зависимости от консистенции. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на сообщение технического комитета при Росстандарте.

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Как пояснил изданию глава техкомитета Аркадий Пономарев, производители выступили с предложением исключить молокосодержащую продукцию из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока. По словам Пономарева, это позволит изменить регулирование обращения подобной продукции, а также изменить их название.

По информации издания, действующий техрегламент ЕАЭС дает производителям право заменить в молочной продукции до 50% жировой базы и включить в нее растительные компоненты - пальмовое, кокосовое и другие масла. В настоящее время этикетки таких товаров содержат информацию о содержании заменителей молочного жира (ЗМЖ). Более того, с 1 июля 2019 года продукция, произведенная с использованием растительных жиров, отделяется в магазинах от молочных продуктов.

По словам Пономарева, молокосодержащим товарам следует дать новое определение и название. Так, густую продукцию следует назвать "крем", "паста", "соус", "десерт", а жидкую - "коктейль" или "напиток". При этом названия не должны вводить покупателя в заблуждение.

В Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили "Известиям", что предложения комитета Росстандарта не получали, однако идея обсуждается в рамках текущей работы. После консультаций, которые проводятся ведомством с экспертами из России и государств - членов ЕАЭС, Минсельхоз сформирует предложения и направит их в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) для рассмотрения на уровне ЕАЭС.