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В Оттаве рассчитывают на скорую ратификацию нового торгового соглашения

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд надеется, что оппозиционные партии в парламенте Канады проголосуют в поддержку договора с Мексикой и США

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд надеется, что канадский парламент ратифицирует новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) в самое ближайшее время. Об этом она заявила во вторник журналистам на пресс-конференции в Мехико, которую транслировал телеканал Global News.

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"В интересах Канады ратифицировать это соглашение в самое ближайшее время", - сказала вице-премьер. Фриланд напомнила, что по итогам прошедших в Канаде в октябре парламентских выборов правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лишилась большинства в парламенте страны, но выразила надежду, что оппозиционные партии проголосуют в поддержку соглашения. "Я сегодня (10 декабря - прим. ТАСС) уже говорила с представителями Консервативной партии, "Квебекского блока" и Новой демократической партии, - сказала она. - Я очень надеюсь, что они поддержат наше правительство и мы ратифицируем это соглашение как можно быстрее".

Во вторник в Мехико представители Канады, Мексики и США смогли договориться о внесении финальных изменений в новый трехсторонний торговый договор USMCA. Канаду на переговорах представляла Фриланд.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, ДжастинФриланд, Христя
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