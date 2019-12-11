В Оттаве рассчитывают на скорую ратификацию нового торгового соглашения

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд надеется, что канадский парламент ратифицирует новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) в самое ближайшее время. Об этом она заявила во вторник журналистам на пресс-конференции в Мехико, которую транслировал телеканал Global News .

"В интересах Канады ратифицировать это соглашение в самое ближайшее время", - сказала вице-премьер. Фриланд напомнила, что по итогам прошедших в Канаде в октябре парламентских выборов правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лишилась большинства в парламенте страны, но выразила надежду, что оппозиционные партии проголосуют в поддержку соглашения. "Я сегодня (10 декабря - прим. ТАСС) уже говорила с представителями Консервативной партии, "Квебекского блока" и Новой демократической партии, - сказала она. - Я очень надеюсь, что они поддержат наше правительство и мы ратифицируем это соглашение как можно быстрее".

Во вторник в Мехико представители Канады, Мексики и США смогли договориться о внесении финальных изменений в новый трехсторонний торговый договор USMCA. Канаду на переговорах представляла Фриланд.