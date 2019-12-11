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Мантуров прибыл в Пакистан для участия в заседании межправкомиссии

Глава Минпромторга России также встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и начальником штаба вооруженных сил страны Камаром Джаведом Баджвой

ИСЛАМАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Российская делегация во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым прибыла в среду с однодневным визитом в Пакистан для участия в шестом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра по экономическим вопросам Пакистана Мухаммада Хаммада Азхара состоится очередное, шестое заседание межправительственной комиссии, - рассказали в пресс-службе Минпромторга. - В ходе заседания комиссии состоится встреча в узком составе, где стороны планируют обсудить перспективы и новые направления в промышленно-технологической кооперации и инвестиционном партнерстве".

"В ходе своего однодневного визита глава Минпромторга также встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и начальником штаба вооруженных сил страны Камаром Джаведом Баджвой", - отметили в пресс-службе.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичПакистанРоссия
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