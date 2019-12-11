"Ъ": "Арктик СПГ - 2" может привлечь $8 млрд кредитных средств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, за счет привлечения заемных средств в размере $8 млрд, общая доля внешнего финансирования проекта достигнет 40% от общей стоимости в $21,3 млрд. Остальные 60% стоимости проинвестируют сами акционеры. При этом "Новатэк" планирует привлечь кредиты в евро, что снизит риски реализации проекта, связанные с потенциальными санкциями США.

Отмечается, что пул банков, которые могут предоставить "Арктик СПГ - 2" кредитные средства пока не выбран, но источники издания пояснили, что предложения российских банков будут рассматривать в последнюю очередь по причине более высоких ставок по займам. При этом "Новатэк" рассчитывать привлечь кредиты по ставке не выше 4% годовых.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Капитальные вложения для полного запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.