Власти Забайкалья исключат неэффективные налоговые преференции

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края пересмотрят перечень предоставляемых в регионе налоговых преференций, исключив из него те, которые признаны неэффективными. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минфине.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ сообщила, что преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей. Льготы по налогу на имущество, по оценке министерства, абсолютно непродуктивны в 12 регионах, включая Забайкальский край.

"С учетом результатов проведенной оценки неэффективных налоговых льгот Министерством финансов Забайкальского края совместно с [региональным] управлением Федеральной налоговой службы осуществляется подготовка проекта закона Забайкальского края о пересмотре критериев предоставления налогового вычета на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества по налогу на имущество организаций. В целях поддержки малого и среднего бизнеса предлагается уточнить перечень получателей льготы, указав, что ею могут воспользоваться организации, применяющие специальные налоговые режимы", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В министерстве уточнили, что в 2018 году регион предоставил стимулирующие налоговые льготы по налогу на имущество организаций на общую сумму 43,7 млн рублей. Из них только одна признана эффективной - это льгота для инвесторов на имущество, созданное или приобретенное при реализации инвестпроектов краевого значения. За год эта льгота составила 11,1 млн рублей.

Наиболее же неэффективной стала льгота по предоставлению налогового вычета на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимости. Ее размер за год превысил 21,5 млн рублей.

Представители министерства подчеркнули, что в регионе утвержден план мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот, а совершенствование краевого законодательства о налогах и сборах происходит в рамках комплекса мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Забайкалья.