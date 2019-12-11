{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еврейская АО ожидает снижения цены на гречку в течение 2020 года

Сейчас розничная цена гречки находится на уровне 57,92 рублей за кг

ТАСС, 11 декабря. В 2020 году Еврейская автономная область рассчитывает на снижение цены на гречневую крупу, которая резко выросла осенью. Об этом ТАСС сообщили в управлении экономики областного правительства.

"На потребительском рынке Еврейской автономной области повышение розничной цены на гречку наблюдается с октября 2019 года. Всего с начала 2019 года гречка подорожала на 18,75 руб. Сейчас розничная цена на гречку зафиксировалась на уровне 57,92 руб. за килограмм. Ожидаем стабилизации и снижения цены на крупу в течение 2020 года с учетом тенденций на рынке, складывающихся последние годы", - сообщили в управлении.

Росстат в декабре сообщил, что стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11% по сравнению с данными за октябрь. В 29 регионах цены на нее выросли на 15%, заметнее всего рост оказался в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2% соответственно.

Гречневая крупа поставляется в ЕАО в основном из Новосибирской области и с Алтая. Поставщики еще в сентябре проинформировали о предстоящем повышении цен на гречку. В стоимость крупы закладываются расходы на транспортировку.

Ситуация с ростом цены на гречку в области отмечалась в 2016 году. Тогда цена в рознице увеличилась почти вдвое - до 93,76 руб. за килограмм. В 2017-2018 годы цена снизилась. По информации Минсельхоза России, из-за роста цены на гречку аграрии расширили в 2017 году посевные площади под гречиху, был рекордный урожай, превысивший 1,5 млн тонн. Это привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен. В 2018 году площади под гречиху уменьшились, как и урожай, но роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки продукции.

В управлении сообщили, что дефицита крупы в области нет, оптовики закупают гречку в прежних объемах. Сейчас формируется экономически обоснованная цена на крупу. Гречневая крупа входит в перечень социально-значимых товаров, если в течение 30 календарных дней подряд на территории области рост розничных цен будет составлять 30 и более процентов, область обратится в Минэкономразвития, которое согласно утвержденным правилам должно будет отреагировать на ситуацию.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
WP: в ФАУ создадут подразделение по безопасности на фоне катастроф Boeing 737 MAX
Сотрудники новой структуры будут иметь дело с проблемами, которые возникают в ходе реогранизации отделений авиарегулятора, отвечающих за сертификацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС