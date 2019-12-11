Еврейская АО ожидает снижения цены на гречку в течение 2020 года

ТАСС, 11 декабря. В 2020 году Еврейская автономная область рассчитывает на снижение цены на гречневую крупу, которая резко выросла осенью. Об этом ТАСС сообщили в управлении экономики областного правительства.

"На потребительском рынке Еврейской автономной области повышение розничной цены на гречку наблюдается с октября 2019 года. Всего с начала 2019 года гречка подорожала на 18,75 руб. Сейчас розничная цена на гречку зафиксировалась на уровне 57,92 руб. за килограмм. Ожидаем стабилизации и снижения цены на крупу в течение 2020 года с учетом тенденций на рынке, складывающихся последние годы", - сообщили в управлении.

Росстат в декабре сообщил, что стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11% по сравнению с данными за октябрь. В 29 регионах цены на нее выросли на 15%, заметнее всего рост оказался в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2% соответственно.

Гречневая крупа поставляется в ЕАО в основном из Новосибирской области и с Алтая. Поставщики еще в сентябре проинформировали о предстоящем повышении цен на гречку. В стоимость крупы закладываются расходы на транспортировку.

Ситуация с ростом цены на гречку в области отмечалась в 2016 году. Тогда цена в рознице увеличилась почти вдвое - до 93,76 руб. за килограмм. В 2017-2018 годы цена снизилась. По информации Минсельхоза России, из-за роста цены на гречку аграрии расширили в 2017 году посевные площади под гречиху, был рекордный урожай, превысивший 1,5 млн тонн. Это привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен. В 2018 году площади под гречиху уменьшились, как и урожай, но роста цен не произошло, поскольку были большие переходящие остатки продукции.

В управлении сообщили, что дефицита крупы в области нет, оптовики закупают гречку в прежних объемах. Сейчас формируется экономически обоснованная цена на крупу. Гречневая крупа входит в перечень социально-значимых товаров, если в течение 30 календарных дней подряд на территории области рост розничных цен будет составлять 30 и более процентов, область обратится в Минэкономразвития, которое согласно утвержденным правилам должно будет отреагировать на ситуацию.