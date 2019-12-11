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Власти Забайкалья в 2020 году продолжат субсидировать перелеты местными авиалиниями

Финансирование останется на том же уровне, что и в 2019 году

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края заложили в проекте бюджета региона на 2020 год 42 млн рублей на субсидирование местных авиаперевозок, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

"На субсидирование местных авиаперевозок по социально значимым маршрутам в бюджете 2019 года было 42 млн рублей, столько же средств заложено в проект бюджета на 2020 год", - сказали в пресс-службе.

Одно из ключевых направлений местных авиаперелетов - это маршрут между Читой и селом Чара в Каларском районе на севере Забайкалья, рядом с которым идет разработка Удоканского месторождения меди (крупнейшего в России и одного из самых больших в мире). Автомобильное сообщение этой территории с крупными городами отсутствует, а время в пути в Читу на поезде превышает 2,5 суток. Местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС, и власти региона добиваются проведения в 2020-2022 годах его масштабной реконструкции.

"Самолет по маршруту Чита - Чара летает по понедельникам и пятницам, в субботу летает рейс Чита - Чара - Иркутск, по воскресеньям - обратный, Иркутск - Чара - Чита. Стоимость билета, если покупать его в Интернете, 7,86 тыс. рублей, в авиакассе - 8,35 тыс. рублей. Если бы не было субсидии, стоимость перелета в одну сторону составляла около 11,5 тыс. рублей", - рассказал глава района Павел Романов.

Ранее правительство РФ также в два раза увеличило для Забайкальского края число субсидируемых межрегиональных и дальнемагистральных маршрутов, их стало 12. К ним добавились маршруты из Читы во Владивосток, Краснодар, Жуковский, Сочи, Санкт-Петербург и Якутск. Однако, как уточнили в краевом министерстве, субсидия из федерального бюджета по этим направлениям предоставляется не региону, а непосредственно авиакомпаниям, и пока неизвестно, какие из них решат выйти на эти маршруты.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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