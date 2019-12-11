Глава "ВСМПО-Ависма" подал иск к сайту "Компромат.ру" о защите деловой репутации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к интернет-сайту "Компромат.ру". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил иск от Воеводина к электронному периодическому изданию "Компромат.ру" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск зарегистрирован, решается вопрос о его принятии к производству", - сказали в суде, не уточнив других подробностей.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" - металлургическая компания, производящая титан и изделия из него, является крупнейшим в мире производителем титана. Она экспортирует продукцию в 48 стран мира. Компания базируется в городе Верхняя Салда в Свердловской области, имеет представительство в Москве.