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Ограничения со стороны США на авиаперевозки на Кубу вступили в силу

В Гаване назвали подобные меры нарушением прав человека

ГАВАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Ужесточение ограничений в отношении авиаперевозок на Кубу со стороны властей США вступило во вторник в силу. МИД островного государства назвал подобные меры нарушением прав человека.

В конце октября Госдепартамент сообщил, что авиакомпаниям США дается 45 дней на отмену всех запланированных рейсов в кубинские аэропорты, кроме гаванского.

"Правительство США выбрало День прав человека, чтобы запретить полеты на Кубу, за исключением Гаваны. Это лишает кубинских граждан прав, в том числе на контакты с [проживающими в США] родственниками. Мы требуем свободы путешествий и для американцев", - написал в Twitter глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья.

В октябре кубинский авиаперевозчик Cubana de Aviacion также принял решение отменить рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд карибских стран из-за расторжения договоров со стороны лизинговых компаний под влиянием санкций США. Министерство торговли Соединенных Штатов 18 октября ужесточило правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования.

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