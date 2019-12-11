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Линию по производству самолетов намерены запустить на ульяновском "Авиастар-СП" в декабре

По мнению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, показатели предприятия будут расти каждый год

ТАСС, 11 декабря. Поточную линию по производству самолетов планируется запустить на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации - ОАК) до конца декабря 2019 года. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Скорее всего, на следующей неделе мы будем открывать [на "Авиастар-СП"] первую в истории РФ поточную линию [по производству самолетов], или по-другому - конвейер. Ни на одном авиастроительном предприятии РФ нет конвейеров - мы первые", - сказал он.

Морозов добавил, что показатели производства предприятия будут каждый год расти.

"У нас есть задача буквально через пару лет выйти уже на конвейерную сборку самолетов", - уточнил губернатор.

Он отметил, что в 2023 году предприятие "Авиастар-СП" планирует выйти на производство 12-16 самолетов благодаря поточной линии.

"На следующий год мы произведем в пределах 6-8 самолетов. В этом году - пять", - сказал Морозов.

"Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники и участвует в кооперации по МС-21.

Теги
РоссияУльяновская областьМорозов, Сергей Петрович
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