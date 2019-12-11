В Бурятии запустят горно-обогатительный комбинат

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по производству флюорита (плавикового шпата), используемого в металлургической промышленности, на Эгитинском месторождении в Бурятии будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве природных ресурсов.

"Ввод ГОКа в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2020 года, выход на проектную мощность - 49 тыс. тонн флюоритового концентрата в год - запланирован на 2021 год", - сообщили в министерстве.

Освоение Эгитинского месторождения плавикового шпата в Еравнинском районе Бурятии ведется компанией "Друза", инвестпроект реализуется с 2018 года. В настоящее время проект находится на завершающей стадии: пройдены необходимые экспертизы, получены разрешения на строительство ГОК, возведены объекты инфраструктуры, приобретено оборудование и техника. "Сейчас ведется строительство предприятия, начаты горные работы по подготовке руды для дальнейшей переработки на ГОКе", - уточнили в Минприроды Бурятии.

Общая стоимость инвестпроекта - около 2 млрд рублей. Продукцию ГОКа планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Плавиковый шпат (флюорит) используется в металлургической промышленности, в том числе для производства алюминия.