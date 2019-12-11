Хабаровский проект лесоперерабатывающего комплекса исключат из перечня приоритетных

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Проект по строительству лесоперерабатывающего комплекса ООО "Леспром-ДВ" в Хабаровском крае, который Минпромторг РФ включил в перечень приоритетных в крае, исключат из этого перечня. Об этом сообщил в среду журналистам начальник управления лесопромышленного комплекса министерства промышленности Хабаровского края Михаил Толстых.

В 2019 году проекты компаний "Азия лес" и "Логистик лес" в Хабаровском крае также исключили из перечня приоритетных из-за нарушений в реализации заявленных планов по строительству мощностей по переработке древесины.

"Направлено обращение в Минпромторг РФ об исключении компании "Леспром-ДВ" из перечня приоритетных", - сказал Толстых.

Он сообщил, что была проведена проверка, по результатам которой было установлено, что в реализации проекта есть отставание более чем год. Предприятию дали шесть месяцев для того, чтобы ввести мощности, однако этого не произошло. Предприятие должно было создать мощности по производству 50 тыс. куб. м пиломатериалов, 9,5 тыс. куб. м лущеного шпона, 10 тыс. куб. м пеллет, сушильный комплекс и лесовозные дороги. Стоимость проекта - более 1,3 млрд рублей, освоено было более 1 млрд рублей. Имея статус приоритетного, предприятие получило на безаукционной основе лесные участки объемом 62 тыс. куб. м. В случае исключения проекта компании "Леспром-ДВ" из перечня приоритетных предприятию придется вернуть участок и сумму льгот по арендным платежам в размере 4,3 млн рублей.

Предприятия, проекты которых включены в перечень приоритетных в области освоения лесов, пользуются льготами, в том числе на арендные лесные платежи. В Хабаровском крае сейчас реализуется три таких проекта.