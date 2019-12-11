Для наполнения венчурного фонда Дальнего Востока на первом этапе потребуется 1,5 млрд руб.

ТАСС, 11 декабря. /ТАСС/. Венчурному фонду, который создают на Дальнем Востоке для поддержки высокотехнологичных проектов, потребуется около 1,5 млрд рублей для того, чтобы удовлетворить спрос на инвестиции на ближайшие три года. Объем капитализации фонда согласовывают с Минвостокразвития, сообщил в среду ТАСС Руслан Саркисов, гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), который выступит оператором новой организации.

В сентябре президент поручил правительству РФ представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности институтов развития и финансовых организаций. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2020 года. В начале декабря Минвостокразвития РФ сообщало, что концепция нового венчурного фонда разработана и готова к внесению в кабмин.

"По нашим оценкам, необходимо около 1,5 млрд рублей для наполнения нового фонда и для удовлетворения спроса на такого рода инвестиции на ближайшие три года. Эта цифра сейчас обсуждается с Минвостокразвития", - сказал Саркисов.

По его словам, дальневосточные предприниматели проявляют интерес к новому механизму финансирования. Он добавил, что за последние полтора года ДФВТ провел несколько крупных конкурсов среди компаний в сфере высоких технологий на Дальнем Востоке. По их результатам команда формирует список проектов, которые смогут претендовать на финансирование венчурного фонда фактически сразу после его создания.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением находится 5 млрд рублей.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.