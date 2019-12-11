Хабаровские власти выделили 64 млн рублей на погашение долгов санатория "Уссури"

Санаторий "Уссури" не работает с октября 2018 года, работников сократили или уволили. При этом 151 человек не получил заработную плату, компенсации и выходные пособия. Прокуратура вносила представление руководителю санатория. В июле этого года власти края уже выделяли более 16 млн рублей на погашение долгов по зарплате.

"Процедура спасения санатория "Уссури" от банкротства перешла на следующий этап. Краевые власти выделили 64 млн рублей для взноса в уставной капитал этого акционерного общества, что позволит рассчитаться с зарплатными долгами перед работниками санатория, а также погасить другие виды кредиторской задолженности. После этого можно будет говорить об окончательном переходе учреждения под управление края", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона высказывались о намерении создать новое учреждение на базе санатория, сохранив его профиль. Как уточняется в сообщении в среду, для этого ведут поиск инвестора, дорабатывают план развития "Уссури". "Он, как и прежде, будет специализироваться на санаторно-курортном лечении. Для этого планируется использовать привозные природные лечебные ресурсы: грязи, азотно-кремнистые термальные воды. Могут быть добавлены и такие сервисы как СО2-ванны, жемчужные ванны, физиотерапия, кислородотерапия, баротерапия. Есть планы по открытию кардиологии и неврологии. Но все будет зависеть от средств, которые будут вложены в модернизацию учреждения", - считают в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Санаторий "Уссури" работал с 1960-х годов, являлся многопрофильным лечебно-оздоровительным учреждением. В последние годы его деятельность пришла в упадок. В феврале этого года правительство Хабаровского края приобрело контрольный пакет акций санатория. По итогам опроса населения, большинство жителей края высказались в пользу создания на базе "Уссури" центра медицинской реабилитации. Предприятию предоставили бюджетные инвестиции - 91,44 млн рублей. Большая часть этих средств пошла на погашение кредиторской задолженности в рамках процедуры оздоровления, остальные перечислены на счета бывших сотрудников санатория .