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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,53 рубля

Евро снизился до 70,38 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,53 рубля.

Курс евро опустился на 8 копеек, до отметки 70,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2935,45 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,05% и достиг отметки в 1454,93 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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