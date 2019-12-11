Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,53 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,53 рубля.

Курс евро опустился на 8 копеек, до отметки 70,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2935,45 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,05% и достиг отметки в 1454,93 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.