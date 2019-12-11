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Операторы электронных денег предлагают расширить методы идентификации кошельков

Владельца кошелька предлагают идентифицировать через оператора сотовой связи, по паспорту или водительскому удостоверению

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, "Яндекс.Деньги", Qiwi, WebMoney и РНКО "Единая касса" считают необходимым расширить методы идентификации электронных кошельков. Об этом говорится в сообщении Qiwi.

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В совместном заявлении компаний отмечается, что недавно возможности неидентифицированных кошельков были урезаны, так как действующий закон № 161 "О национальной платежной системе" запрещает снятие наличных даже в пределах допустимых ранее 5 тыс. рублей, а также постепенно вводит ограничения на привычные способы пополнения неперсонифицированных кошельков - в частности, наличными.

Операторы электронных денег сообщают, что из-за нововведений жители отдаленных регионов, из которых уходят банки, лишатся самой доступной финансовой услуги. Вырастет доля наличных платежей, что, в свою очередь, станет искушением для недобросовестных предпринимателей. "При этом любые онлайн-платежи, даже через неперсонифицированные кошельки, гораздо менее привлекательны для противоправных действий, чем сделки с наличными или криптовалютой: электронные платежи содержат больше информации об отправителе и получателе и легче прослеживаются, чем наличные или криптовалютные операции", - говорится в сообщении.

Для снижения негативных последствий компании предлагают расширить возможности идентификации кошельков. В качестве мер по упрощению предлагается идентифицировать владельца кошелька через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту; узаконить проведение упрощенной идентификации россиян по паспорту и водительскому удостоверению, которое у многих чаще под рукой, чем требуемый сейчас второй документ - ИНН, СНИЛС или ОМС.

Также компании среди возможных методов идентификации указывают использование Единой биометрической системы и возможность проходить упрощенную идентификацию нерезидентам, чтобы они могли платить безналично и прозрачно.

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