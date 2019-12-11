Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС, 11 декабря. Биржевые торги акциями крупнейшей в мире по запасам и экспорту нефти Saudi Aramco начались на саудовской бирже Tadawul в 10:30 по мск, следует из данных торгов. Цена открытия составила 35,2 риала за бумагу (около $9,4 - прим. ТАСС), что на 10% выше объявленной.

Таким образом, рост цены акций Aramco достиг максимально допустимого диапазона колебания, установленного биржей для первого дня операций (+/-10%). Бумаги компании торгуются на бирже с тикером 2222. Объем торгов по состоянию на 11.00 мск составил 510 млн риалов или $136 млн.

Закроется торговая сессия в 15.00 мск.

Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO (первичное публичное предложение акций), в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.