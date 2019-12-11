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Сбербанк ожидает более 66 млрд рублей доходов в 2020 году от внедрения технологии ИИ

По оценке банка, в 2024 году рынок ИИ в России составит 80 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ожидает более 66 млрд рублей в виде дополнительного доходов в 2020 году от внедрения технологии искусственного интеллекта в кредитной организации, следует из материалов к Дню аналитика.

В 2019 году эффект от реализации технологий в области искусственного интеллекта в банке составил около 42 млрд рублей.

При этом Сбербанк намерен стать лидером российского рынка по этой технологии, следует из презентации. Согласно оценке банка, в 2024 году рынок ИИ в России составит 80 млрд рублей.

В начале ноября Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Стороны в рамках альянса намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.

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