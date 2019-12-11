Минтранс рассмотрит заявку Wizz Air на полеты из Пулково по открытому небу до конца года

Речь идет о полетах в Пулково и из аэропорта в рамках седьмой степени "свободы воздуха", которая позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Санкт-Петербург не из "домашнего" региона.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует рассмотреть заявку венгерского лоукостера Wizz Air на полеты из Пулково в рамках режима открытого неба до конца 2019 года, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. По его словам, Wizz Air - первая из иностранных авиакомпаний, которая направила официальную заявку на полеты, а не просто проявила интерес.

"Как только любая авиакомпания-лоукостер европейский заявит о своей готовности летать по каким-то маршрутам, мы тут же это все (введение седьмой степени "свободы воздуха" - прим. ТАСС) реализуем на практике, - сказал он. - Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizz Air. Могу ошибиться: она (авиакомпания - прим. ТАСС) планирует летать не по одному маршруту, а по нескольким. Но пока это все рассматривается, и нам нужно будет согласовать с теми странами, куда они полетят. Это делается технически достаточно быстро".

"Я думаю, да", - добавил замминистра, отвечая на вопрос, успеет ли Минтранс РФ рассмотреть заявку до конца года.

Он также добавил, что ранее лоукостеры Ryanair и EasyJet проявляли интерес к открытию полетов из Пулково, но заявки на полеты пока не подавали. Также, по словам Юрчика, другие страны пока не спешат вводить для России аналогичные условия для полетов.

"Мы бы очень этого хотели, но никто нам навстречу подобных условий, как предложили мы, не собирается предлагать. Смотрят на нас и улыбаются, ждут, похлопывают по плечу: "давайте-давайте". Есть некоторые опасения, что эти европейские лоукостеры будут не столько привозить европейского туриста к нам, сколько вывозить нашего туриста", - отметил он.

Режим "открытого неба" и степени "свободы воздуха"

Как ранее сообщал ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний, использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково может быть введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года на пять лет. Также подготовлен перечень из 30 стран, для которых это будет возможно.

Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.

Коммерческие права на выполнения рейсов в гражданской авиации разделены на девять степеней "свободы воздуха", по степени расширения возможностей для перевозок для авиакомпаний. Так, если первая свобода дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то уже девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства без посадки в нем.

Седьмая "свобода воздуха" дает перевозчику возможность выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.