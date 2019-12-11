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Оборонный завод в Дагестане в 2020 году планирует поставить МЧС около 15 сборных мостов

Мост собирается из отдельных элементов и может использоваться как временный, так и как постоянный

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ"), выпускающий продукцию оборонного назначения, в 2020 году планирует поставить ГУ МЧС по Дагестану порядка 15 сборных автомобильных мостов, первый такой мост уже установлен в регионе в этом году, сообщил ТАСС в среду генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Мы в этом году по предложению главы республики изготовили и поставили [ГУ МЧС по Дагестану] сборный автомобильный мост. Он собирается из отдельных элементов, собирается очень быстро и легко, может использоваться как временный, а при необходимом обслуживании - и как постоянный. В следующем году планируем поставить еще около 15 штук. При поддержке главы и правительства республики сейчас также прорабатывается возможность поставки таких мостов для Минобороны РФ", - сказал Ахматов.

По его словам, сейчас потребность в подобных мостах, которые можно собрать в короткие сроки, только в Дагестане составляет около 100 штук. "У нас в горах очень много мостов, которые сносятся ливнями и селевыми потоками. Люди остаются без сообщения с внешним миром. Поэтому глава республики предложил нам поработать в этом направлении, мы взялись и осуществили эту программу в текущем году, в следующем планируем ее увеличивать", - пояснил руководитель ОАО "Концерн КЭМЗ".

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.

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