МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж, по данным Росфинмониторинга за девять месяцев 2019 года, составил 522 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, что с 2017 года объем таких операций сократился в три раза.

"Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель [число операций] упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое", - сказал Чиханчин, добавив, что за девять месяцев 2019 года объем операций по этому показателю составил 522 млрд рублей.

Контракты по нацпроектам

Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Сумма таких контрактов превысила 130 млрд рублей, сообщил Чиханчин.

"На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.

Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Глава Росфинмониторинга также сообщил, что объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей за девять месяцев 2019 года.