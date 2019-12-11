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РЖД и порт Осло планируют создать новый проект транзита по маршруту Китай-Норвегия-Китай

Предполагается, что это позволит минимизировать временные издержки для грузоотправителей и грузополучателей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО "РЖД") и порт Осло (Норвегия) подписали меморандум о намерении разработать новый мультимодальный проект транзита контейнерных поездов сообщением Китай-Европа-Китай через порты Калининграда и Норвегии, сообщили в РЖД.

Начальник КЖД Виктор Голомолзин рассказал норвежским коллегам о начале курсирования контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении по единому перевозочному документу ЦИМ/СМГС. Перегруз контейнеров производится на терминалах портов Балтийск и Мукран (Германия). Применение единой накладной позволяет минимизировать временные издержки для грузоотправителей и грузополучателей. Первый контейнерный поезд, отправленный со станции Синьчжу (Китай), прибыл в порт Балтийск через 8,5 суток.

Также в ходе встречи он презентовал транспортно-логистические возможности ОАО "РЖД" в части перегруза контейнерных поездов на терминалах станций Дзержинская Новая и Черняховск Западный и рассказал о мультимодальных проектах, реализуемых совместно с компанией ОТЛК ЕРА, портом Калининград, стивидорами и железнодорожными компаниями Германии и Нидерландов.

Теги
РоссияКалининградская область
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