РЖД и порт Осло планируют создать новый проект транзита по маршруту Китай-Норвегия-Китай

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО "РЖД") и порт Осло (Норвегия) подписали меморандум о намерении разработать новый мультимодальный проект транзита контейнерных поездов сообщением Китай-Европа-Китай через порты Калининграда и Норвегии, сообщили в РЖД.

Начальник КЖД Виктор Голомолзин рассказал норвежским коллегам о начале курсирования контейнерных поездов из Китая в Европу и в обратном направлении по единому перевозочному документу ЦИМ/СМГС. Перегруз контейнеров производится на терминалах портов Балтийск и Мукран (Германия). Применение единой накладной позволяет минимизировать временные издержки для грузоотправителей и грузополучателей. Первый контейнерный поезд, отправленный со станции Синьчжу (Китай), прибыл в порт Балтийск через 8,5 суток.

Также в ходе встречи он презентовал транспортно-логистические возможности ОАО "РЖД" в части перегруза контейнерных поездов на терминалах станций Дзержинская Новая и Черняховск Западный и рассказал о мультимодальных проектах, реализуемых совместно с компанией ОТЛК ЕРА, портом Калининград, стивидорами и железнодорожными компаниями Германии и Нидерландов.