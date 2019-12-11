Азаров: покупка акций GM-Avtovaz говорит о стремлении "АвтоВАЗа" увеличить долю рынка

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что выкуп "Автовазом" 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz, производящего автомобили Chevrolet Niva, свидетельствует о стремлении компании нарастить свое присутствие на рынке. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе губернатора.

"Автоваз" подписал с американской компанией General Motors соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz. Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство "Автоваза" на покупку акций.

"Полный выкуп "Автовазом" совместного предприятия GM-Avtovaz - позитивное и во многом символичное для предприятия решение. Оно говорит прежде всего о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке", - цитируют в пресс-службе губернатора.

Выпуск и продажа автомобилей Niva в течение некоторого времени продолжатся под маркой Chevrolet, в дальнейшем автомобиль будет выпускаться под названием Lada. "Позднее "Нива" получит шильд Lada, а совместное предприятие будет переименовано. Это означает, что знаменитое имя "Нива" возвращается в семью "Автоваза", - отметил губернатор.

Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2019 г., по собственной оценке "Автоваза", составила около 20,5%. Лидирующие позиции по итогам продаж за январь - ноябрь 2019 г. занимают автомобили Lada Granta - продано 121,26 тыс. автомобилей. Второе место занимает Lada Vesta - за 11 месяцев продажи данной модели выросли на 3,9% до 100,5 тыс.