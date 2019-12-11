Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,7% в январе-ноябре

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки в январе-ноябре 2019 года воспользовались 511,2 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 15,7%, следует из сообщения РЖД.

В ноябре 2019 года перевезено более 42 тыс. пассажиров (+17,3% к ноябрю 2018 года).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 3,8 млн человек.

За 12 месяцев прошлого года услугами скоростных поездов "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.