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Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,7% в январе-ноябре

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поезда перевезли 3,8 млн человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки в январе-ноябре 2019 года воспользовались 511,2 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 15,7%, следует из сообщения РЖД.

В ноябре 2019 года перевезено более 42 тыс. пассажиров (+17,3% к ноябрю 2018 года).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 3,8 млн человек.

За 12 месяцев прошлого года услугами скоростных поездов "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.

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