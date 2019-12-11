РЖД в 2020 году подготовятся к приему на работу женщин-машинистов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в течение 2020 года подготовятся к тому, чтобы начать принимать женщин на работу в качестве машинистов. Об этом сообщил на годовом итоговом заседании правления холдинга генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"По инициативе ОАО "РЖД" принято решение о допуске женщин к управлению железнодорожным транспортом, которое вступает в силу 1 января 2021 года. В течение следующего года мы обязаны выполнить все подготовительные мероприятия", - сказал он.

Ранее Белозеров говорил, что принимаемые РЖД меры для обеспечения комфортного труда женщин предусматривают, в том числе, улучшение дизайна локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разрабатывает сокращенный список запрещенных для женщин профессий. В актуализированном списке на данный момент около 100 профессий вместо прежних 400.