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РЖД в 2020 году начнут разработку базовой модели новой тарифной системы

Предполагается, что ее введут в действие с 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году приступить к созданию новой тарифной системы для грузовых перевозок, сообщил на годовом итоговом заседании правления холдинга глава РЖД Олег Белозеров.

"В соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева в течение следующего года планируем разработать базовую модель новой тарифной системы и ввести ее в действие с 2026 года. При этом до 2025 года будут сохранены утвержденные принципы долгосрочного тарифообразования, а также обеспечена возможность адаптации к новым тарифным условиям", - сказал он.

Принципы, по которым устанавливаются тарифы на грузовые перевозки по сети РЖД, заложены в долгосрочной программе развития холдинга до 2025 года. Пересмотру до окончания периода действия ДПР они не подлежат.

Как ранее говорил Белозеров, существующая система устарела и требует внесения изменений. Планируется, что новая тарифная сетка будет готова через два года.

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