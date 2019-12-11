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Госдума приняла закон о производстве электроэнергии микрогенерацией

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, регулирующий производство электроэнергии на объектах микрогенерации. Закон вводит в законодательство об электроэнергетике понятие и критерии объекта микрогенерации и устанавливает критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории.

Под объектом микрогенерации предлагается понимать принадлежащий на праве собственности или другом законном основании потребителю электроэнергии объект по производству электроэнергии, функционирующий, в том числе на основании использования возобновляемых источников энергии, установленная генерирующая мощность которого не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно. При этом энергопринимающие устройства такого объекта должны быть технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1 тыс. вольт.

Такой объект должен использоваться потребителем для производства электроэнергии в целях удовлетворения собственных бытовых или производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков. Согласно проекту закона, правительство получает полномочия утверждать порядок технологического присоединения таких объектов к электросетям.

Предусматривается также возможность продажи владельцами объектов микрогенерации выработанной с их использованием электроэнергии на розничных рынках гарантируемым поставщикам и энергосбытовым организациям.

Принятие закона упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках, отмечается в пояснительной записке к документу.

Как указала ранее указала замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко, объект микрогенерации - это объект по производству электроэнергии, функционирующий, в том числе на основании возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная энергия, ветровая, водная. По ее словам, примерами таких объектов могут служить солнечные панели, устанавливаемые на крышах домов. Документ будет способствовать развитию распределенной генерации в стране, отвечать целям, поставленным майским указом президента, а также работать на повышение надежности энергосистем, позволять сгладить пиковые часы потребления и сократить затраты на энергопотребление, подчеркнула она.

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