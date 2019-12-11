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На Украине вступил в силу последний закон для выделения ГТС из компании "Нафтогаз"

Это дает возможность завершить процедуру выделения газотранспортной системы из структуры компании в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Закон об изменениях в Налоговом кодексе для выделения газотранспортной системы (анбандлинга) из структуры компании "Нафтогаз Украины" в среду вступил в силу.

Закон дает возможность завершить процедуру анбандлинга "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза. Этот документ освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по передаче необходимого имущества новому оператору ГТС. Сейчас это имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

15 ноября закон о создании независимого оператора ГТС подписал президент Украины Владимир Зеленский. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, Киев спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. 100% акций ГТС, согласно закону, принадлежат государству.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от "Нафтогаза", согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом". Власти Украины ожидают, что компания будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата Европейского энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа.

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