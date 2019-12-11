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Госдума приняла во II чтении налоговые и бюджетные поправки, связанные с реформой ФССП

Документы предусматривают, в частности, освобождение от налогов на некоторые выплаты приставам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении два законопроекта о внесении в Налоговый и Бюджетный кодексы поправок, связанных с проведением реформы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Инициированные правительством РФ законопроекты предусматривают освобождение от налогов ряда выплат сотрудникам ФССП и установление особенностей перераспределения средств на ФССП в рамках федерального бюджета.

С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов РФ будет приравнена по статусу к правоохранительным органам. Реформа предполагает внесение изменений в Бюджетный, Налоговый, Трудовой, Уголовный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Первый законопроект предусматривает дополнение перечня сумм денежных средств плательщиков, которые не подлежат обложению страховыми взносами, денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением и иными выплатами, получаемыми сотрудниками органов принудительного исполнения РФ (то есть сотрудниками ФССП).

Проект второго закона предполагает изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым в соответствии с решениями министра финансов РФ могут вноситься поправки в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения поправок в бюджет в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета для обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержанием и обслуживанием в том числе органов принудительного исполнения РФ.

Документы в случае принятия вступят в силу с 1 января 2020 года.

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