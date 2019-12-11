Мосгордума предложила поправки в федеральный законопроект о защите и развитии инвестиций

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента предложили поправки в проект федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации", решение о направлении соответствующего постановления Мосгордумы в Государственную думу было принято на заседании столичного парламента в среду, передает корреспондент ТАСС.

Согласно принятому документу, столичный парламент предлагает исключить из текста законопроекта положения об отсрочке заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также внести ряд поправок для эффективной реализации крупных инвестиционных проектов.

"Необходимо увеличить сроки реализации проектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и предельных уровней их финансирования. Мы предлагаем повысить максимальные размеры собственных инвестиций до 5 млрд рублей, общего бюджета проекта - с 5 до 10 млрд, а также времени, в течение которого такое соглашение будет действительно, - с 6 до 10 лет. Из федерального законопроекта следует исключить норму об отсрочке возможности заключения региональных СЗПК на 1 год, поскольку ее применение может привести к замедлению инвестиционной деятельности на территории субъекта РФ", - пояснил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, депутаты считают необходимым ограничить возможность применения законопроекта к отношениям, возникающим в связи с реализацией концессий и соглашений государственно-частного партнерства, а также экономических зон. Шапошников отметил, что в противном случае существует опасность приостановки инвестиций со стороны компаний, заключивших с Москвой соответствующие соглашения ранее, и успешно инвестирующих в городскою экономику в течение последних лет.

"Проект постановления подготовлен в рамках реализации задач по увеличению темпов экономического роста, поставленных президентом России. По итогам обсуждения данного законопроекта в столичном парламенте, Мосгордума предлагает ряд изменений к документу. Основная задача разработанных поправок - учет интересов столицы и создание благоприятных условий при реализации крупных инвестиционных проектов", - сказал Шапошников.

Ранее правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу проект федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации". В первом чтении документ был принят 10 декабря. Комиссия думы по экономической и социальной политике рассмотрела проект постановления, которым предлагается внести поправки в федеральный законопроект, и рекомендовала столичному парламенту принять проект постановления, в первом чтении и при отсутствии поправок - в целом.