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Медведев поддержал предложение о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

Речь идет о снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года до €100, с 1 января 2021 года до €50 и с 1 января 2022 года до €20
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

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"Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 - это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: "В целом - согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии", - сказал Осипов, комментируя предложения.

Согласно информации источника ТАСС, Силуанов аргументирует свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Для создания равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли, а также предотвращения потерь бюджета условия беспошлинного ввоза предлагается ужесточить, причем сделать это на территории всего ЕАЭС. Соответствующий вопрос уже обсуждался на совещании с участием Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС.

Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд рублей, а в 2020 году - более 900 млрд рублей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияОсипов, Олег Сергеевич
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