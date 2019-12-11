На городских и районных маршрутах в Тверской области планируют внедрить электробусы

ТАСС, 11 декабря. Правительство Тверской области планирует внедрение электробусов на городских и районных маршрутах в рамках новой транспортной системы, апробация которой начнется в Твери и Калининском районе. В основу будет взят опыт Москвы, сообщил в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Апробация новой транспортной системы в регионе начнется в 2020 году. По словам губернатора, ее первым этапом станет переход на экологически чистые автобусы, а следующий шаг - электробусы. При этом глава региона не уточнил, когда электробусы появятся на маршрутах.

"Электробус более свободен по сравнению с троллейбусами из-за отсутствия контактной сети. Надеюсь, пойдем также этапами, сейчас запускаем новую транспортную систему на базе экологически чистых автобусов со стандартом "Евро-5". Следующий этап будет по опыту Москвы - переход на электробусы", - сказал Руденя.

Губернатор отметил, что сейчас Министерство промышленности Тверской области совместно с "Трансмашхолдингом", который является крупнейшим в РФ производителем техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта, обсуждают вопрос производства электробусов на Тверском вагоностроительном заводе.

Новая система общественного транспорта в Тверской области будет действовать на основе регулируемых тарифов и с соблюдением всех льгот для граждан. Всего в проекте будет задействовано более 470 автобусов различной вместимости. "Автобусы, которые будут использоваться в новой транспортной схеме, выпускаются на базе импортных комплектующих", - сообщил Руденя, добавив, что декабре-январе для тестирования поступит первая партия автобусов.

Решение об усилении контроля над пассажирскими перевозками в Тверской области было принято после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. Соглашение о развитии транспортной системы региона подписали губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на состоявшемся в июне Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект модернизации всего городского транспорта составит около 3 млрд рублей.