Doosan Skoda использует 3D-моделирование для обновления электростанции в Чехии

ТАСС, 11 декабря. Doosan Skoda применила технологии 3D-сканирования и компьютерное моделирования при капитальном ремонте ТЭЦ в чешском городе Кладно. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

После шести лет бесперебойной работы двухкорпусная конденсационная паровая турбина мощностью 135 МВт, которая составляет основу ТЭЦ, была открыта для капитального ремонта с целью повышения уровня безопасности и предупреждения сбоев.

Для ремонта турбин - наиболее сложного с технической точки зрения этапа проекта - инженеры Doosan Skoda создали виртуальную 3D-модель, которая позволила оценить деформации и уровень механических повреждений с высокой точностью. Благодаря этому инженерам удалось идентифицировать и устранить проблемные зоны раньше запланированного срока.

"Все плановые и внеплановые работы по капитальному ремонту ТЭЦ были выполнены в соответствии с графиком, что позволило своевременно ввести электростанцию в эксплуатацию. Кроме того, использование прогрессивного метода 3D-сканирования дало инженерам возможность завершить этап ремонта турбины на день раньше запланированного срока", - сообщила руководитель проекта Doosan Skoda Power Ярослава Сойсал.