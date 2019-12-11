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Китайский остров Хайнань заинтересован в укреплении сотрудничества с ТАСС

Местные власти считают, что подобные инициативы "дают возможности для жителей провинции лучше понимать и узнавать Россию, а для россиян - знакомиться с Хайнанем"
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы Артем Иванов/ТАСС
Описание
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы
© Артем Иванов/ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Власти китайской южной провинции Хайнань рассчитывают на укрепление сотрудничества с информационным агентством ТАСС. Как сказала в среду заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы, через каналы ТАСС Хайнань готов делиться новостями о своих достижениях не только с Россией, но и со всем миром.

"С момента подписания соглашения о сотрудничестве между провинцией Хайнань и ТАСС [в сентябре 2018 года] совместные проекты в целом идут очень успешно", - сказала Сяо Инцзы на встрече с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань).

"В июне этого года делегация провинции Хайнань приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где состоялась презентация экономического и туристического потенциала региона, а также запуск на официальном сайте ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей", - отметила заведующая отделом пропаганды. Она также напомнила об успешной стажировке хайнаньских журналистов в ТАСС этой осенью и участии делегации агентства в Хайнаньской международной книжной ярмарке, которая прошла в ноябре в курортном городе Санья.

"Все эти инициативы дают возможности для жителей провинции лучше понимать и узнавать Россию, а для россиян - знакомиться с Хайнанем", - подчеркнула Сяо Инцзы. "По каналам ТАСС мы готовы передавать новости об экономическом развитии, в частности строительстве на острове зоны свободной торговли, о туризме и других достижениях Хайнаня не только в РФ, но и по всему миру", - продолжила глава отдела пропаганды. "Наше сотрудничество уже дало очень плодотворные результаты, и мы готовы дальше укреплять наши контакты и расширять нашу совместную работу", - резюмировала она.

"Я уверен, что сотрудничество между Хайнанем и ТАСС приведет к повышению узнаваемости провинции в России. Более того, участие Хайнаня в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке позволит расширить туристические возможности региона", - сказал Сергей Михайлов. Он также поблагодарил Сяо Инцзы за "высокую оценку сотрудничества с ТАСС", "протянутую агентству руку дружбы" и выразил надежду на то, что в будущем взаимодействие между ТАСС и китайской провинцией продолжит свое развитие.

Стратегическое сотрудничество

Меморандум о стратегическом сотрудничестве СМИ между Народным правительством провинции Хайнань и информационным агентством ТАСС подписан в сентябре прошлого года. Документ предполагает, в частности, информационную поддержку со стороны ТАСС в продвижении пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли Хайнаня, организацию пресс-туров, взаимное обучение и обмен кадрами.

В рамках соглашения на сайте ТАСС был запущен спецпроект "Чарующий Хайнань - остров возможностей", рассказывающий читателю о последних новостях экономической, деловой, культурной, политической жизни провинции.

Теги
РоссияКитайХайнань
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