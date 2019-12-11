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Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Он вводится с 1 января 2020 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками - всего 19 субъектов РФ.

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Закон расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (налог на профессиональный доход) с 4 до 23 российских регионов.

В настоящее время налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как отмечают авторы документа, мониторинг, проведенный Федеральной налоговой службой, показал, что особенности этого налогового режима - упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами и комфортные размеры налоговых ставок - оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.

Как заявил во вторник на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, вице-спикер палаты Николай Журавлев, в начале 2020 года в Госдуму планируется внести законопроект о распространении данного налогового режима на все субъекты РФ с 1 июля 2020 года.

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