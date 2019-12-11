На российском инвестиционном форуме в Сочи обсудят развитие регионов

ТАСС, 11 декабря. /ТАСС/. Региональное развитие станет одним из ключевых вопросов для рассмотрения на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 12-14 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Росконгресса, который является организатором проекта.

"Задача форума - выявить как точки роста, так и болевые точки в развитии регионов, определить направление на следующий год, привлечь инвестиции туда, где это наиболее необходимо. Поэтому значительная часть программы форума будет посвящена социальному развитию: это и специальные мероприятия, и деловые сессии социальной направленности. Эта повестка остается важнейшей в рамках российских деловых мероприятий", - подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков, слова которого приводят в сообщении.

Программа форума включит в себя несколько направлений, связанных с экономическим развитием, цифровой трансформацией и социальными проектами.

Кроме того, состоится форум "Здоровое общество", а также награждение лауреатов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года".

Российский инвестиционный форум пройдет 12-14 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в городе Сочи.