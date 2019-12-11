МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Союзмолоко выступает за отдельное регулирование продуктов с заменителем молочного жира, поскольку они являются самостоятельной категорией, которая с точки зрения пищевой ценности отличается от молока и молочных продуктов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

"Союзмолоко убежден, что продукты с заменителем молочного жира являются самостоятельной категорией, которая с точки зрения пищевой ценности отличается от молока и молочных продуктов. Для них нужно отдельное регулирование, и их нужно отделить от молочной продукции в обороте", - сказал он.

Как сообщил Белов, сейчас на уровне Евразийского экономического союза идет обсуждение второго пакета поправок в техрегламенты "О безопасности молока и молочной продукции" и "О безопасности пищевой продукции" в части уточнения наименования продуктов, произведенных с заменой молочного жира. Он отметил, что сейчас техрегламентами регулируются только продукты с заменой молочного жира менее 50%, а категория с заменой молочного жира более 50% по-прежнему не урегулирована. "Мы считаем, что с точки зрения потребителя решающее значение имеет фактическое наличие заменителя молочного жира, а не его доля в составе", - подчеркнул он.

Белов пояснил, что союз выступает с инициативой включения понятий для данной группы в техрегламент "О безопасности пищевой продукции", а требования к наименованиям надо установить в рамках "Пищевая продукция в части ее маркировки". Правила формирования наименования, требования по маркировке и правила обращения на рынке должны быть, по мнению Союзмолока, идентичны для всех групп товаров с заменой молочного жира. Глава ассоциации добавил, что Союзмолоко уже обратился с этой инициативой и в страны ЕАЭС, и в российские министерства и ведомства.

Газета "Известия" 11 декабря написала о том, что в России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Об этом изданию рассказали в техническом комитете при Росстандарте. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции.