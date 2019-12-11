{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Союзмолоко выступает за отдельное регулирование продуктов с заменителем молочного жира

Директор союза Артем Белов сообщил, что Союзмолоко выступает с инициативой включения понятий для продуктов с заменой молочного жира более 50% в техрегламент ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Союзмолоко выступает за отдельное регулирование продуктов с заменителем молочного жира, поскольку они являются самостоятельной категорией, которая с точки зрения пищевой ценности отличается от молока и молочных продуктов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

"Союзмолоко убежден, что продукты с заменителем молочного жира являются самостоятельной категорией, которая с точки зрения пищевой ценности отличается от молока и молочных продуктов. Для них нужно отдельное регулирование, и их нужно отделить от молочной продукции в обороте", - сказал он.

Как сообщил Белов, сейчас на уровне Евразийского экономического союза идет обсуждение второго пакета поправок в техрегламенты "О безопасности молока и молочной продукции" и "О безопасности пищевой продукции" в части уточнения наименования продуктов, произведенных с заменой молочного жира. Он отметил, что сейчас техрегламентами регулируются только продукты с заменой молочного жира менее 50%, а категория с заменой молочного жира более 50% по-прежнему не урегулирована. "Мы считаем, что с точки зрения потребителя решающее значение имеет фактическое наличие заменителя молочного жира, а не его доля в составе", - подчеркнул он.

Белов пояснил, что союз выступает с инициативой включения понятий для данной группы в техрегламент "О безопасности пищевой продукции", а требования к наименованиям надо установить в рамках "Пищевая продукция в части ее маркировки". Правила формирования наименования, требования по маркировке и правила обращения на рынке должны быть, по мнению Союзмолока, идентичны для всех групп товаров с заменой молочного жира. Глава ассоциации добавил, что Союзмолоко уже обратился с этой инициативой и в страны ЕАЭС, и в российские министерства и ведомства.

Газета "Известия" 11 декабря написала о том, что в России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Об этом изданию рассказали в техническом комитете при Росстандарте. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Силуанов: либерализация валютного контроля активизирует использование рубля нерезидентами
С 1 января 2020 года полностью отменяются требования о репатриации экспортной выручки в рублях в отношении несырьевого экспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС